Mais de dois mil bombeiros combatem três grandes incêndios

Mais de dois mil bombeiros estão neste momento a combater três grandes incêndios em Portugal. Segundo o site da Proteção Civil, as maiores ocorrências estão localizadas nos distritos de Leiria, Santarém e Faro.



Em Leiria, 976 operacionais combatem os incêndios com o apoio de 280 meios aéreos.

Já em Santarém, 717 operacionais e 349 meios aéreos combatem os incêndios ativos no distrito.



Em Faro, estão 400 bombeiros a combater as chamas, com o apoio de 137 meios aéreos.