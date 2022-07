Incêndios. Fogo de Ourém faz três feridos e obriga à evacuação de lares de idosos

O incêndio que deflagrou ao meio-dia de terça-feira, na localidade de Caranguejeira, no distrito de Leiria, mobilizava mais de 300 operacionais dos bombeiros e Proteção Civil, na madrugada desta quarta-feira.

Em declarações à Renascença, o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, afirmou que por “prevenção evacuámos cinco lares, cerca de uma centena de pessoas, para os nossos equipamentos desportivos”.

O autarca acrescentou que o incêndio provocou ferimentos ligeiros a dois bombeiros e um civil. “Uma pessoa de 75 anos sofreu queimaduras de segundo grau”, na tentativa de apagar as chamas, referiu o autarca.

O fogo que se iniciou na freguesia de Caranguejeira alastrou-se a outras freguesias e obrigou à interrupção do trânsito na Autoestrada 1 (A1) e no Itinerário Complementar (IC) 2.

As chamas atingiram já cinco freguesias, neste município e terão consumido cerca de 3.000 hectares de floresta, segundo estimativas do autarca.

Nesta quarta-feira, Portugal entra no terceiro dia de situação de contingência, devido ao agravamento do risco de incêndio e às previsões de tempo quente, com previsões meteorológicas que apontam para temperaturas muito altas, acima dos 44ºC.