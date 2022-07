Incêndios. Evacuações na freguesia de Aires, em Palmela

A população da freguesia de Aires, em Palmela, está a ser retirada devido ao fogo que ameaça casas, avança fonte do CDOS à Renascença.

O incêndio que lavra no distrito de Setúbal tem neste momento três frentes ativas e já fez pelo menos cinco feridos, um dos quais com gravidade.

O fogo avança na direção do Parque Natural da Arrábida e conta com mais de 400 operacionais no terreno apoiados por sete meios aéreos.

O vice-presidente da Câmara de Palmela, Luís Miguel Calha, admite que o cenário é preocupante com várias casas em risco e algumas já danificadas pelas chamas.