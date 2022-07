Incêndio da Caranguejeira praticamente dominado

A Proteção Civil acredita que o incêndio da Caranguejeira, no concelho de Leiria, poderá ser dado como dominado muito em breve. Este é o incendio que começou - faz agora 24 horas - e que se transformou no maior, e mais perigoso da tarde de terça-feira.

Foi sobretudo por causa deste incêndio que a A1, o IC8 e o IC2 estiveram cortados, e foi também esta ocorrência que ameaçou mais casas, e que deu origem ao maior número de evacuações.

À Renascença, o 2.º comandante distrital de Castelo Branco, Amândio Nunes, que está a liderar o combate a este incêndio, adianta que as condições estão mais favoráveis.

“Tudo correu muito favoravelmente. Podemos começar a afirmar que estamos a entrar no domínio deste incêndio. Penso que dentro de breves momentos, podemos dar o incêndio como dominado, apesar deste vento que está a se levantar neste momento e que vai trazer aqui algumas dificuldades naquilo que se refere à consolidação do rescaldo”, diz.

O responsável admite que ainda há “alguns pontos quentes”, mas destaca que todo o perímetro de incêndio está com meios operacionais no terreno.

Expectativas que resultam do voo de reconhecimento que fez a meio da manhã num helicóptero da Força Aérea, e que levam Amândio Nunes a dizer que, apesar do cansaço do dispositivo, tudo parece encaminhar-se para um final positivo.

“Há diversas contingências do distrito de Leiria estar a sofrer esta vaga enorme de incêndios e os operacionais também já mostraram algum cansaço, já mostram algum desespero até, mas de facto estão aqui de pedra e cal, estão a dar tudo o que têm e o que não têm e estão a fazer um trabalho bastante profícuo e penso que vai correr bem”, destaca.

Nestas declarações em Boa Vista, onde está o posto de comando do incêndio, o responsável da Autoridade Nacional de Proteção Civil revela que todas as pessoas retiradas de casa na terça-feira, já regressaram.

“Essas pessoas já todas regressaram às suas habitações, todas em segurança. Não existe qualquer pessoa neste momento deslocada”, conclui.