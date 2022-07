Incêndio. Cinco feridos em Palmela, um dos quais grave

Cinco pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade, no incêndio que lavra em Palmela, no distrito de Setúbal, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Segundo a fonte do CDOS, quatro são feridos ligeiros e foram assistidos no local e o quinto é um ferido grave com queimaduras, que foi transportado para o hospital de São Bernardo, em Setúbal.

O CDOS de Setúbal não soube, no entanto, precisar se os feridos são bombeiros ou civis.

A mesma fonte disse ainda que há uma habitação danificada em Vale de Barris, numa das encostas do castelo de Palmela, mas não soube adiantar se outras habitações foram atingidas ou se há mais casas em risco.

A fonte do CDOS de Setúbal precisou ainda que "a cabeça do incêndio está dominada, mas há dois flancos ativos que não estão dominados: um em direção a Aides e outro em direção à Quinta do Anjo".

Em declarações aos jornalistas, o vice-presidente, Luis Reisinho, disse que “há habitações danificadas e em risco”, sem avançar números.



O autarca confirma que há pelo menos dois bombeiros feridos, que tiveram que ser assistidos por inalação de fumo.

Luís Resinho diz que um centro social com crianças e idosos foi evacuado em segurança e adianta que um lar de idosos também poderá ser evacuado.

O vice-presidente da Câmara de Palmela fala numa “situação preocupante”, mas acredita que “o momento mais difícil já terá passado”.

O incêndio propagou-se desde a encosta do Castelo de Palmela até à vila. Depois evoluiu para a Quinta do Anjo e abriu outra frente em Aides, explica.