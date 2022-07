Fernando Ventura é o novo diretor do Centro de Estudos Judiciários

O desembargador Fernando Ventura, que desempenhava funções no Tribunal da Relação de Lisboa, é o novo diretor do Centro de Estudos Judiciários (CEJ), a escola de formação dos magistrados judiciais e do Ministério Público, avança à Renascença fonte judicial.



O nome foi avaliado e votado na última reunião plenária, de dia 5 de julho, do Conselho Superior da Magistratura e foi esta manhã avaliado em reunião do Conselho Geral do CEJ.

Fernando Ventura substitui o juiz conselheiro João Miguel, que cessou funções no passado mês de março e que estava agora a ser substituído por Luís Silva Pereira.

O novo presidente do Centro de Estudos Judiciários herda agora alguns desafios que tinham sido apontados pelo antecessor em entrevista à Renascença no início deste ano.

O então diretor do CEJ João Miguel revelava as dificuldades em encontrar candidatos a magistrados, falava na necessidade de mudança no acesso aos cursos.

Nos últimos anos, o número de candidatos ao Centro de Estudos Judiciários caiu quase para metade. Ser juiz ou magistrado parece já não ser o sonho de quem segue direito e isso está a gerar um problema.

O juiz conselheiro João Miguel revelava, no início deste ano, que os jovens licenciados em direito estão a preferir em massa fazer carreira nas sociedades de advogados. “Há um número significativo de alunos recrutados nas universidades pelas sociedades de advogados. Dizem que é sexy e cool estar lá. Se há anos conseguia oferecer uma bolsa 1.200 euros - quando as sociedades atribuíam 700 / 800 euros- hoje qualquer aluno pode entrar por 1.000 /1.200 euros por mês”, afirmou. Por isso, alterar o valor das bolsas dos auditores é um caminho a seguir, defendeu.