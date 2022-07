A área ardida em Ourém já é equivalente metade da área da cidade do Porto

O EFFIS, baseado no sistema de satélites europeu Copernicus, calcula ainda o tipo de área ardida. O incêndio de Ourém afetou maioritariamente áreas florestais e outras áreas naturais (que representam cerca de 70% da área ardida), tendo também danificado áreas agrícolas.

A área consumida pelo incêndio florestal em Ourém, no distrito de Santarém, calculada em 1.794 hectares, equivale a cerca de metade da área da cidade do Porto (4.100 hectares), e um quinto de Lisboa (10.000 hecatres).

Estes dados são ainda provisórios uma vez que o satélite faz estimativas com base nas diferenças de temperatura registadas no solo de 80% da área total ardida. Os valores avançados pelo mecanismo são, depois, confirmados pelas autoridades nacionais.

O incêndio de Ourém é, até ao momento, o que tem maior área ardida, dos vários incêndios que continuam a afetar o território nacional nestas semanas de calor.

Neste momento há 17 fogos ativos no território continental português, de acordo com os dados do site da Proteção Civil.

Acompanhe aqui ao minuto todas as atualizações sobre os fogos e as condições meteorológicas extremas.