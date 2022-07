Setúbal. Município proíbe circulação de veículos na Arrábida

O acesso de veículos automóveis e motorizados está interditado em todo o Parque Natural da Arrábida (PNA) desde esta terça-feira e até às 20h00 de dia 17 de julho, em consequência do cumprimento do Despacho da Declaração da Situação de Contingência emitido pelo Governo.

Por causa do agravamento da situação meteorológica prevista para esta semana, com aumento das temperaturas e ventos fortes, a Comissão Municipal de Proteção Civil de Setúbal reforçou o nível de prevenção de incêndios.

Em comunicado, enviado à Renascença, a Câmara Municipal de Setúbal indica que as únicas exceções admitidas, em matéria de circulação veículos motorizados no PNA, prendem-se com “os residentes permanentes ou temporários, utilizadores do Hospital do Outão, assim como pessoas com atividade profissional no Parque Natural da Arrábida”.

Apenas quem estiver nestas condições, “é permitido o acesso, circulação e permanência, desde que estejam credenciados ou façam prova documental da necessidade do acesso e transportes públicos”.

A medida preventiva, esclarece a autarquia, “visa reforçar e salvaguardar a segurança de pessoas, nomeadamente no acesso às praias da Arrábida”, cumprindo o modelo definido no despacho do Governo, de reduzir ao mínimo a carga da presença humana em territórios florestais.

“Os cortes de trânsito serão feitos em Setúbal, no final da Avenida Luísa Todi, início da Estrada da Rasca, passando a ser obrigatório circular para a Travessa “Casa de Saúde” e Avenida José Mourinho, e em Azeitão, na Estrada Nacional de Azeitão/Sesimbra, sentido Portinho da Arrábida, com corte de trânsito no cruzamento do Pinheiro”, informa o município sadino.