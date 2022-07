Reacendimento em Ourém. Oito meios aéreos e 400 bombeiros no combate às chamas

O incêndio que deflagrou na quinta-feira em Ourém, na localidade de Cumeada, registou um reacendimento. De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e da Proteção Civil, estão neste momento, quase 400 bombeiros e oito meios aéreos.

O fogo chegou a ser dado como dominado na segunda-feira. Nesse mesmo dia, a Polícia Judiciária anunciou a detenção de um homem suspeito de atear fogo na Freixianda, também no concelho de Ourém.

No passado fim de semana, este incêndio era um dos três que mais preocupava as autoridades, a par do incêndio em Pombal, Vale da Pia, que ainda está em fase de resolução, e o incêndio em Carrazeda de Ansiães, dado como resolvido.

Quase todo o território de Portugal continental apresenta um perigo máximo e muito elevado de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A maioria dos concelhos em perigo máximo de incêndio rural está no interior norte e centro e no Algarve.

Devido às previsões meteorológicas dos próximos dias que apontam para o agravamento do risco de incêndios rurais, Portugal continental entrou em contingência na segunda-feira, situação que deve prolongar-se até sexta-feira, 15 de julho.