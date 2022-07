Portugal tem 13 distritos em alerta vermelho

Pelo menos até sexta-feira, dia 15, o país está em situação de contingência por causa das elevadas temperaturas.

Nos próximos dias, de acordo com as previsões do IPMA, grande parte do território deve alcançar valores de temperatura máxima superiores a 40.ºC, com agravamento nos dias 13 e 14, "em especial no Alentejo, onde se poderá registar valores de 46.ºC; no Vale do Tejo, com 45.ºC; e no nordeste transmontano, com valores entre os 40.ºC e os 44.ºC", lê-se na informação.

Para amanhã, quarta-feira, com exceção de Viana do Castelo (laranja) e Faro (amarelo), todo o território estará sob aviso vermelho.