GNR está a impedir agricultores de fazerem colheitas

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) revela que alguns agricultores estão a ser impedidos pela GNR fazer as colheitas, por causa da situação de contingência em que o país se encontra devido ao risco de incêndio.

A denuncia é feita na Renascença pelo secretário-geral da confederação, que “pede bom senso na aplicação da lei”. “Apelo ao Ministério da Administração Interna que dê instruções à GNR das zonas rurais para que nestes casos agrícolas, em que se está a proceder à colheita isso não seja impeditivo, porque isso causa prejuízo e transtorno.”

Luís Mira lembra que a legislação isenta os agricultores neste tipo de situação, pois não são áreas florestais, mas sim agrícolas. “A portaria diz claramente que as colheitas não estão abrangidas.”

As situações reportadas estão a ocorrer no Alentejo, onde decorre a colheita dos cereais.

A GNR está em Beja, no Redondo, e noutras zonas do Alentejo estão a impedir que as pessoas façam as colheitas até ao dia 15.

Devido às previsões meteorológicas dos próximos dias que apontam para o agravamento do risco de incêndios rurais, Portugal continental entrou em situação de contingência.

Quase todo o território de Portugal continental apresenta um perigo máximo e muito elevado de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A maioria dos concelhos em perigo máximo de incêndio rural está no interior norte e centro e no Algarve.