Festival Super Bock Super Rock muda para o Parque das Nações

O festival Super Bock Super Rock (SBSR) vai acontecer no Parque das Nações e não na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, face à situação de contingência declarada pelo Governo por causa do calor extremo e risco de incêndios.

A decisão surgiu depois de uma reunião, esta terça-feira, entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a promotora do evento, para decidir se o festival se mantinha face às condições meteorológicas adversas.

A 26.ª edição do festival acontece da próxima quinta-feira a sábado, com uma festa de antecipação já amanhã para os portadores do passe de três dias. Terá agora lugar na Altice Arena, anunciou esta tarde Luís Montez, da promotora Música no Coração.

"Vamos trabalhar dia e noite para fazer este festival acontecer", garantiu o empresário.

"Estamos há três anos a trabalhar neste evento, mas a lei é a lei. Não querem abrir nenhuma exceção, nem para o estacionamento, por isso fomos forçados a deslocalizar o festival para Lisboa."

A última vez que o SBSR aconteceu foi em 2019, também naquele recinto, tendo tido duas edições adiadas – em 2020 e 2021 – por causa da pandemia de covid-19.



O recinto usual localiza-se num espaço arborizado, na Herdade do Cabeço da Flauta, num terreno entre a lagoa de Albufeira e a praia do Meco, no concelho de Sesimbra. Ontem, a autarquia ativou o plano municipal de emergência e proteção civil face ao agravamento das condições meteorológicas.