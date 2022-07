Câmara de Faro garante que há condições de segurança para realizar concentração motard

A Câmara de Faro assegura, também, que “a zona a ser utilizada no âmbito dos espetáculos e expositores (onde ocorrerá a maior concentração de pessoas durante o evento) encontra-se localizada fora da área florestal” e que “o recinto foi alvo de gestão de combustível, bem como todo o seu perímetro”.

“Esta mancha florestal é uma mancha de pinheiro manso com resinosas que é bastante acompanhada e monitorizada, uma vez que a mesma é confinante ao Aeroporto de Faro e que, em virtude disso, se encontra devidamente limpa”, acrescenta o ofício.

Num ofício enviado ao Gabinete do Primeiro-ministro, ao Ministério da Administração Interna e à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o município lembra que o recinto destinado ao evento “tem uma área aproximada de 34 hectares estando inseridos em área florestal de baixa e muito baixa perigosidade apenas 15 hectares, (ou seja 44%)” que se destinam a áreas de acampamento, “pelo que se considera que a concentração de pessoas será diminuta e maioritariamente para descanso e pernoita”.

A Câmara de Faro garante que estão reunidas as condições para a realização da Concentração Motard do próximo fim de semana.

De acordo com o primeiro-ministro, "tem havido é u(...)

Mais de 2 milhões de investimento podem estar em causa

Do lado da organização, o município algarvio diz ter garantidas todas as condições por parte do Motoclube de Faro, designadamente um Plano de Emergência Interno.

Finalmente, a Câmara de Faro lembra que “toda a estrutura da organização se encontra concluída, nomeadamente a montagem de palcos e tendas” e que já foram vendidos “cerca de 5 mil ingressos dos 25 mil previstos para a lotação máxima”.

Nesse quadro, a autarquia, adverte que a não realização da Concentração Motard põe em causa um investimento do Motoclube de Faro “que ascende a mais de 2 milhões de euros”, bem como o investimento de empresários da restauração e da hotelaria na região, “o que pode pôr em causa a frágil situação económica dos setores que acabam de sair de uma pandemia”.

Fonte do município, contactada pela Renascença, adianta que já pediu ao Governo que transfira para as autoridades regionais o poder de decisão sobre a realização da Concetração Motard de Faro.