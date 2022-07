Urgência de Obstetrícia do Hospital de Braga encerra na terça-feira

A Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Braga vai voltar a encerrar, entre as 08:00 de terça-feira e as 08:00 de quarta-feira, anunciou hoje a administração.

Em comunicado, a administração refere que o encerramento se fica a dever à impossibilidade de se completarem as escalas de trabalho necessárias.

No espaço de três semanas, este será já o oitavo encerramento daquela Urgência, sempre por períodos de 24 horas.