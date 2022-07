Quatro mapas para entender a vaga de calor que chega na terça-feira

A partir de terça-feira, a maior parte do território nacional vai registar temperaturas superiores a 40 graus e, em algumas zonas, é possível que sejam batidos recordes históricos de temperatura máxima. A temperatura mais alta alguma vez registada em território nacional foi de 47.3 graus Celsius, em 2003, na Amareleja, no Alentejo.

À Renascença, a meteorologista do IPMA Patrícia Gomes diz que "é muito cedo" para fazer essa previsão, mas admite que o recorde possa ser ultrapassado em algum ponto do território.

"Por exemplo, na quinta feira, dia 14, prevê-se, com os dados disponíveis hoje, que a cidade de Évora registe uma temperatura máxima de 46 graus. Muito possivelmente locais pontuais no interior do Alentejo e também do Vale do Tejo, como Coruche, em Santarém, poderão ter valores acima de 45 graus".

"O que podemos afirmar com muita certeza é que é um episódio de tempo excessivamente quente, muito seco e durante muitos dias, num período muito longo de tempo, o que aumenta bastante o desconforto térmico para a população em geral durante toda a semana", diz a especialista do IPMA.

No Twitter, a Best Weather Portugal diz que ao longo desta semana, a Península Ibérica poderá pela primeira vez superar os 48ºC medidos na sombra na rede IPMA/AEMET.