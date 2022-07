Onda de calor. IPMA vai acionar aviso vermelho

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) vai acionar aviso vermelho (o mais elevado da escala) em alguns distritos do o país, a partir de terça-feira, devido à previsão de temperaturas elevadas.

Na quarta-feira, o aviso vermelho deverá ser estendido a mais distritos do território de Portugal continental, diz à Renascença Patricia Gomes, do IPMA.

"O aviso vermelho vai ser emitido hoje, a começar amanhã já em alguns distritos", nomeadamente da região Norte e do Interior.

O aviso vermelho vai depois "estender-se onde for necessário a partir de quarta-feira". Neste dia, a região de Lisboa poderá estar a "vermelho", adianta Patrícia Gomes.



De acordo com as previsões do IPMA, as temperaturas podem esta semana ser superiores aos 45 graus na região de Lisboa e Vale do Tejo.

As temperaturas acima dos 40 graus que se esperam para os próximos dias poderão ser acompanhadas de ventos e trovoadas, com uma precipitação muito dispersa que pode evaporar antes de chegar ao solo.



Devido às previsões de altas temperaturas e do aumento do perigo de incêndio, Portugal continental está em situação de contingência desde esta segunda-feira, até sexta-feira, dia 15.

Todos os dispositivos e operacionais de combate aos incêndios são obrigados a estar disponíveis para qualquer ocorrência. O Governo pretende contratar 100 novas equipas de bombeiros e crime de desobediência regressa, bem como a proibição de uso de máquinas em espaço florestal e fogo de artifício.