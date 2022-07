Mais um dia de problemas no aeroporto de Lisboa com 26 voos cancelados

Mantêm-se os constrangimentos nos aeroportos portugueses. Para esta segunda-feira está previsto o cancelamento de 28 voos.

De acordo com a ANA aeroportos, Lisboa conta já com 26 viagens suspensas. Foram canceladas 13 partidas e 13 chegadas, sendo que as ligações mais afetadas são Espanha, França e Alemanha.

Já no aeroporto do Porto foram cancelados pelo menos dois voos, de e para Londres.

A TAP continua a ser a companhia aérea com maior número de cancelamentos.

Os constrangimentos nos aeroportos têm sido motivados sobretudo pela falta de pessoal e pelas greves no setor da aviação, sobretudo na Europa.

Recentemente, a presidente da TAP veio admitir que houve problemas de absentismo devido à Covid-19 e a desafios relacionados com o verão, mas rejeitou que haja falta de pessoal.