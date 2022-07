INEM diz que causas do incêndio em base logística estão a ser apuradas

O INEM anunciou esta segunda-feira que as causas do incêndio que ocorreu no sábado numa base logística estão a ser apuradas, rejeitando críticas sobre tempos de resposta “inaceitáveis” a pedidos de socorro.

“Relativamente à questão do incêndio que deflagrou na base logística do INEM, referir que as causas do mesmo estão a ser apuradas pelas entidades competentes, com as quais o INEM se encontra a colaborar”, adiantou o instituto à agência Lusa.

No domingo, a Associação Nacional de Bombeiros e Agentes de Proteção Civil defendeu a demissão imediata do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), considerando que "deixou de ter as condições necessárias para o exercício das funções".

A Fénix - Associação Nacional de Bombeiros e Agentes de Proteção Civil (ANBAPC) associou-se, assim, a pedidos semelhantes feitos pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar e pela Associação Nacional dos Técnicos de Emergência, na sequência de um incêndio na base logística do INEM, no sábado.

O fogo provocou danos materiais em quatro viaturas particulares de trabalhadores, numa Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e numa tenda com material de suporte à atividade.