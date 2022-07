Incêndios. Ministra garante "prontidão da parte dos serviços de saúde"

A ministra da Saúde, Marta Temido, garante prontidão do INEM e do Serviço Nacional de Saúde para enfrentar eventuais consequências dos incêndios.

À margem da apresentação do relatório do Conselho Nacional de Saúde, Marta Temido disse que a situação vai ser acompanhada em permanência e que os meios estão prontos para o que for necessário garantir.

“Ainda hoje estivemos a trabalhar nesse sentido, designadamente naquilo que é o trabalho do INEM no apoio aos efetivos que estão no terreno a responder aos incêndios, mas também a apoiar aquilo que possam ser as necessidades de saúde na retaguarda.”

“Estamos a postos. Naturalmente, estamos numa situação que é muito preocupante devido à conjugação de fatores nos próximos dias, mas aqui todos temos um papel a desempenhar e é isso que temos que fazer”

Questionada sobre em que consiste o reforço, Marta Temido responde “em prontidão da parte dos serviços de saúde”.