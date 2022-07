Filmagem de "Velocidade Furiosa" voltam a cortar troço na A24

A Autoestrada 24 vai estar cortada ao trânsito até quarta-feira, das 6h00 às 20h00, entre os nós de Vilarinho da Samardã (Vila Real) e Vila Pouca de Aguiar, devido a filmagens da saga de Hollywood "Velocidade Furiosa".

A GNR de Vila Real informa que a alternativa que pode ser adotada é a Estrada Nacional 2 (EN2), entre as mesmas localidades.

Até ao final do mês ocorrerão mais cortes de trânsito neste troço da A24, mas haverá também condicionamento entre outros nós da autoestrada que liga Viseu a Chaves, em toda a sua extensão.

Entre Vila Real e Vila Pouca de Aguiar, o fecho acontecerá nos dias 18, 19, 20 e 21 e, devido às filmagens, haverá também cortes na EN2, que irão ser efetuados e acompanhados pela GNR.

De acordo com o município de Vila Pouca de Aguiar, as interrupções na EN2 serão momentâneas como, por exemplo, enquanto o helicóptero estiver a sobrevoar a área com filmagens, onde a A24 atravessa um vale através de um viaduto de grandes dimensões.

A A24, nos distrito de Vila Real e Viseu, tem sido palco desde junho para trabalhos relacionados com a filmagem de algumas cenas da produção de Hollywood "Velocidade Furiosa".

Trata-se de "Fast X", o décimo e último filme da saga protagonizada pelos atores Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson, Michelle Rodriguez e a portuguesa Daniela Melchior, entre outros. Com argumento de Justin Lin e Dan Mazeau, a rodagem acontece no Reino Unido, na Itália e em Portugal.