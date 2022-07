Ex-administrador da CP defende mais privados na ferrovia, porque "financiamento público é insuficiente"

Ricardo Bexiga, antigo administrador da CP, admite que Portugal “tem um problema na ferrovia” e defende a entrada dos privados, porque "o financiamento público é insuficiente".

“Os ciclos de investimento são muito longos, a aquisição de material circulante novo, porque obedece a regras de contratação pública e porque implica investimentos muito vultuosos, são complexos e neste momento a empresa está a gerir um parque de material circulante muito antigo, com deficiências em algumas áreas, designadamente no funcionamento do ar-condicionado”, sublinha o gestor, em declarações à Renascença.



Ricardo Bexiga recorda que os investimentos foram “interrompidos” com a intervenção da troika em Portugal e reconhece que o Governo está agora a implementar um plano de investimento no setor da ferrovia e na renovação do material circulante e da infraestrutura, ao mesmo tempo que anuncia a aposta na alta velocidade.

“Algum do nosso equipamento circulante está obsoleto, mas foi feita uma nova aposta nas capacidades de engenharia da EMEF e, neste momento, está a ser feito um esforço muito grande no sentido de manter as condições de funcionamento desse material circulante. Material novo demora anos a ser encomendado e construído”, afirma o antigo administrador da CP, para quem “estamos a recuperar o tempo perdido”.