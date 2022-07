Do Super Bock à Concentração de Faro. Costa diz que não pode haver eventos em "zona florestal"

Há iniciativas marcadas para esta semana, como o Festival Super Bock Super Rock ou a Concentração de Faro, que podem ter que ser canceladas ou adiadas devido à situação de contingência, afirma o primeiro-ministro.



António Costa defende que não pode haver exceções à situação de contingência decretada devido ao alto risco de incêndios e afirma que é a única forma de evitar “cenários dramáticos”.

Em declarações aos jornalistas, o chefe do Governo afirma que o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, já está em conversações com as entidades organizadoras.

"Há uma proibição geral de qualquer atividade em áreas florestais. Neste momento o ministro da Administração Interna está em contacto com os organizadores desses eventos para assegurar que a parte desses eventos que ocorre em zona florestal não ocorra em zona florestal, de forma a que não se ponha em perigo esta situação. Nestas condições climáticas não é possível abrir qualquer tipo de exceção", avisa António Costa.

De acordo com o primeiro-ministro "tem havido é um diálogo com vista a haver uma relocalização ou uma reformatação dos eventos de forma a que eles possam decorrer no cumprimento da lei".

O festival Super Bock Super Rock está marcado para os dias 14, 15 e 16 de julho, no Meco.

A Concentração de Faro decorre de 14 a 17 de julho.

Devido às previsões de altas temperaturas e do aumento do perigo de incêndio, Portugal continental está em situação de contingência desde esta segunda-feira, até sexta-feira, dia 15.

Todos os dispositivos e operacionais de combate aos incêndios são obrigados a estar disponíveis para qualquer ocorrência. O Governo pretende contratar 100 novas equipas de bombeiros e crime de desobediência regressa, bem como a proibição de uso de máquinas em espaço florestal e fogo de artifício.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) vai acionar aviso vermelho (o mais elevado da escala) em alguns distritos do o país, a partir de terça-feira, devido à previsão de temperaturas elevadas.

Na quarta-feira, o aviso vermelho deverá ser estendido a mais distritos do território de Portugal continental, diz à Renascença Patricia Gomes, do IPMA.