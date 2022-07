Detido suspeito de atear fogo em Ourém

Foi detido um homem, de 45 anos, suspeito de dois crimes de incêndio florestal na zona de Ourém, um dos maiores fogos dos últimos dias em Portugal.

O suspeito foi visto a abandonar o local, imediatamente antes do início dos focos de incêndio, e identificado por testemunhas.

De acordo com comunicado da Polícia Judiciária enviado à redação, os factos ocorreram no dia 10 de julho de 2022, na freguesia de Freixianda e concelho de Ourém, onde deflagraram dois focos de incêndio.

A detenção foi feita através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em inquérito dirigido pelo DIAP de Santarém e com a colaboração da GNR local.

O homem, de nacionalidade portuguesa, possui antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime. Vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação das medidas de coação.

Fogo em fase de resolução

O incêndio que começou na quinta-feira à tarde no concelho de Ourém e que alastrou a Alvaiázere (Leiria) e Ferreira do Zêzere está em resolução, revelou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

"Todo o perímetro do incêndio está em resolução. Tem havido reativações, mas têm sido prontamente debeladas", adiantou ao final da manhã.

A fonte do CDOS esclareceu que neste incêndio estão contabilizados 44 feridos: 37 agentes de proteção civil (maioritariamente bombeiros) e sete civis.

Trinta e cinco daqueles feridos foram assistidos no local. As situações prendem-se, sobretudo, com inalação de fumo e exaustão.

Este incêndio começou às 16h37 de quinta-feira, na localidade de Cumeada, na União de Freguesias da Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil adiantou, na rede social Facebook, que a área ardida estimada neste incêndio é de 2.084 hectares.

Em Guimarães foi detido, no passado sábado, um homem de 83 anos por suspeitas de ter ateado um fogo numa zona florestal. O indivíduo foi detido no mesmo dia em que terá ateado os focos de incêndio, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas de três vezes por semana.