Alfa Pendular com falhas no ar-condicionado. Utentes sugerem autocarros a título "excecional"

A Associação de Utentes Comboios do Século XXI defende que, “no futuro”, os comboios devem ter “sistemas preparados para as alterações climáticas”, que permita operar em situações de calor extremo. Até, porque, lembra, “o futuro vai ser mais quente. A frota do futuro vai ter de ter isto em linha de conta”, conclui.

A onda de calor que se faz sentir no país está a afetar as viagens de comboio. Uma situação que, para a Associação de Utentes Comboios do Século XXI, devia ter sido prevista pela CP.

“Os ciclos de investimento são muito longos, a aquisição de material circulante novo, porque obedece a regras de contratação pública e porque implica investimentos muito vultuosos, são complexos e neste momento a empresa está a gerir um parque de material circulante muito antigo, com deficiências em algumas áreas, designadamente no funcionamento do ar-condicionado”, sublinha.

“Os comboios mais modernos são os urbanos do Porto que entraram ao serviço em 2004. Têm, pelo menos, 18 anos e são os mais novos”, conta Nuno Lopes, que dá o exemplo do Alfas Pendulares cuja renovação é feita de 20 a 25 anos. Portanto, acrescenta, “os comboios mais novos que temos já estão a caminho da renovação de meia vida”.

Ricardo Bexiga recorda que os investimentos foram “interrompidos” com a intervenção da troika em Portugal e reconhece que o Governo está agora a implementar um plano de investimento no setor da ferrovia e na renovação do material circulante e da infraestrutura, ao mesmo tempo que anuncia a aposta na alta velocidade.

“Algum do nosso equipamento circulante está obsoleto, mas foi feita uma nova aposta nas capacidades de engenharia da EMEF e, neste momento, está a ser feito um esforço muito grande no sentido de manter as condições de funcionamento desse material circulante. Material novo demora anos a ser encomendado e construído”, afirma o antigo administrador da CP, para quem “estamos a recuperar o tempo perdido”.

Ricardo Bexiga considera que os privados devem ser chamados a entrar no setor ferroviário.

“Os investimentos no setor ferroviário são de tal forma avultados que a meu ver o financiamento público é insuficiente para suprir as necessidades urgentes que temos do ponto de vista de infraestrutura e material circulante. O mercado está liberalizado, portanto, o problema tem mais a ver com empresas privadas terem interesse em apostarem no setor ferroviário”, sublinha o antigo administrador da CP, em entrevista à Renascença.