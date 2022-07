"Teia Dourada". PSP faz buscas em Aveiro, Coimbra e Porto

A Polícia de Segurança Pública (PSP) efetua buscas este domingo em 11 concelhos dos distritos de Aveiro, Coimbra e Porto, no âmbito de uma investigação relacionada com a prática de vários crimes de "roubo e furto em residência" e "roubo com arma de fogo".

A operação, denominada "Teia Dourada", que teve início às 6h00, conforme fonte oficial da PSP de Aveiro disse à Renascença, visa o cumprimento de 30 mandados de busca e apreensão (e recuperação), dos quais 23 são buscas domiciliárias, e sete mandados de detenção.

A PSP tem o apoio da Unidade Especial de Polícia e da Guarda Nacional Republicana (GNR) e envolve um total de cerca de 400 polícias, distribuídos pelos concelhos de Aveiro, Águeda, Lousã, Sever do Vouga, Oliveira do Bairro, Albergaria-a-Velha, Ílhavo, Vagos, Murtosa, Porto e Matosinhos.

Segundo o que a Renascença apurou, esta é uma investigação que decorre há cerca de cinco meses.