Sete detenções em megaoperação da PSP contra rede criminosa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) efetuou sete detenções, este domingo, em 11 concelhos dos distritos de Aveiro, Coimbra e Porto, no âmbito de uma investigação relacionada com a prática de vários crimes de "roubo e furto em residência" e "roubo com arma de fogo".

A investigação, denominada "Teia Dourada", decorre há cinco meses. A megaoperação deste domingo, que teve início às 6h00, conforme fonte oficial da PSP de Aveiro disse à Renascença, visou o cumprimento de 30 mandados de busca e apreensão (e recuperação), dos quais 23 buscas domiciliárias, e dez mandados de detenção.

Em conferência de imprensa, este domingo, o comissário Gabriel Oliveira, chefe do Núcleo de Investigação Criminal de Aveiro, explicou que se tratava de uma rede criminosa que operava fundamentalmente na zona de Aveiro, entre Porto e Lousã. Raio de ação de cerca de 50 quilómetros, uma dispersão territorial que "dificultou um pouco a investigação".

"Rede criminosa que operava roubos em residências, amarrando e agredindo as vítimas que se encontravam no interior. O 'modus operandi' não se limitava a isso: faziam furtos qualificados e furtos simples. Não excluímos a hipótese de com as investigações chegar a alguns processos que até aqui não lhes estavam associados", salientou.



Desta megaoperação, ainda em curso, resultou a apreensão de ouro, dezenas de milhares de euros e diversas viaturas, além de material utilizado pelos suspeitos, como gorros, intercomunicadores, luvas, armas, automóveis.

O grupo criminoso também se apropriava de "uma panóplia de objetos" como ferramentas de construção civil, alfaias agrícolas e materiais de construção.

Apesar de a investigação continuar em curso, o comissário Gabriel Oliveira considera que a PSP conseguiu "devolver o sentimento de segurança às pessoas".

A PSP teve o apoio da Unidade Especial de Polícia e da Guarda Nacional Republicana (GNR) e envolve um total de cerca de 400 polícias, distribuídos pelos concelhos de Aveiro, Águeda, Lousã, Sever do Vouga, Oliveira do Bairro, Albergaria-a-Velha, Ílhavo, Vagos, Murtosa, Porto e Matosinhos.

[notícia atualizada às 14h57]