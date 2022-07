Reaberta este domingo urgência de pediatria de Faro

A urgência de pediatria da Unidade Hospitalar de Faro retomou, de manhã, o seu funcionamento normal, depois de ter estado encerrado desde as 21h00 de quinta-feira, informou este domingo o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

Fonte oficial do CHUA disse à agência Lusa que, "tal como estava previsto e tinha sido anunciado" a urgência de pediatria de Faro reabriu este domingo às 9h00.

Um comunicado publicado na sexta-feira pelo conselho de administração do CHUA informava que "devido à dificuldade em assegurar escalas, só a urgência de pediatria da Unidade Hospitalar de Faro" iria estar encerrada até às 9h00 deste domingo.

Na nota, o organismo de Saúde algarvio acrescenta que "durante o período acima mencionado, a resposta assistencial regional do CHUA em urgência de pediatria está garantida na Unidade Hospitalar de Portimão".

O diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), Horácio Guerreiro, tinha anteriormente publicado na sua conta na rede social Facebook que as urgências de pediatria do Hospital de Faro estariam encerradas desde as 21h00 de quinta-feira.

Os serviços de urgência de diversas especialidades e blocos de partos de vários hospitais do país tiveram de encerrar por determinados períodos ou funcionaram com limitações nas últimas semanas, devido à dificuldade dos hospitais em completarem as escalas de serviço de médicos especialistas.