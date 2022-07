Marcelo alerta para "pico" de risco de incêndio a partir de terça-feira

O Presidente da República alertou, este domingo, que, nos próximos dias, se irá atingir "um pico" no risco de incêndios, com um "agravamento" a partir de terça-feira, que pode durar entre três e quatro dias.

"Temos sobretudo, nos próximos dias, um pico, se quiserem, isto é uma situação muito mais grave do que a que corresponde à situação, já complicada, no período dito de verão", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República falava aos jornalistas na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide, Oeiras (Lisboa), depois de participar na reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON), em que também marcou presença o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, e o secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino.

Marcelo afirmou que, dentro do pico dos próximos dias, é possível dividir o risco de incêndios "em duas fases": uma entre este domingo e segunda-feira, e outra a partir de terça-feira, que poderá durar "um número de dias variável, entre três e quatro".

"Quando se fala em hoje [este domingo] e amanhã [segunda-feira], estamos numa situação que é grave, que pode dar a situação amanhã, porventura, de um aparente desagravamento, e que pode ser ilusório, no sentido de levar as pessoas a facilitar na sua reação, quando há dados que permitem apontar para um agravamento no dia seguinte", advertiu.