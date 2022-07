Encontrado corpo de homem de 29 anos desaparecido no rio Guadiana em Mértola

O corpo do homem de 29 anos, desaparecido este domingo no rio Guadiana, junto a Mértola, no distrito de Beja, foi encontrado pelas autoridades às 16:45, informou uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

A fonte do CDOS de Beja indicou à agência Lusa que o homem foi encontrado "submerso pela água", já sem vida, por mergulhadores dos bombeiros.

Segundo uma fonte do Comando Territorial de Beja da GNR, a vítima mortal é um homem, com 29 anos, de nacionalidade guineense.

O homem estava desaparecido, desde cerca das 13:00, nas águas do rio, na zona das Azenhas do Guadiana, junto a Mértola.

As operações de busca mobilizaram as corporações de bombeiros de Mértola, Aljustrel, Moura e Serpa, a GNR, a Polícia Marítima e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 24 operacionais, apoiados por nove veículos e duas embarcações.