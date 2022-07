Ucrânia agita CGTP. Minoritários acusam direção de rutura com 50 anos de defesa da paz e solidariedade

Oito sindicatos da CGTP, liderados por sindicalistas socialistas e bloquistas, assumiram publicamente divergências com a maioria comunista por causa da guerra.



Condenam a invasão da Ucrânia pela Rússia e mostram-se solidários com os trabalhadores ucranianos. Desde o início do conflito que tentam que a maioria comunista da direção da central sindical assuma uma posição clara.

Em conferência de imprensa realizada esta sexta-feira, fizeram questão de “separar as águas”: divulgaram uma declaração político-sindical, “em linha com o passado de mais de 50 anos de luta da CGTP-IN pela Paz e Solidariedade com os trabalhadores de todo o mundo”.

Radicalmente contra a guerra

A CGTP nunca assumiu uma posição clara de condenação da intervenção militar da Rússia na Ucrânia. Quando muito, os seus dirigentes dizem que a INTER defende a paz, referiram alguns dos sindicalistas que participaram, esta sexta-feira, na conferência de imprensa que decorreu num hotel de Lisboa.

Os líderes destes oito sindicatos frisam que tentaram ao longo destes quatro meses e meio (desde o início da invasão, a 24 de fevereiro) que a central sindical adotasse essa posição, à semelhança do que já fizeram a Confederação Europeia de Sindicatos (CES), a Confederação Sindical Internacional (CSI) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

“A clareza muitas vezes dói, mas temos que saber de que lado estamos”, diz Fátima Carvalho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios e Vestuário do Centro.

“Somos radicalmente contra esta guerra e os trabalhadores ucranianos não a merecem, ninguém a merece”, sublinha.

Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira (SERAM); Sindicato dos Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza Domésticas e Atividades Diversas (STAD); Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços do Minho (CESMINHO); Sindicato dos Trabalhadores do Sector Têxtil da Beira Alta; Sindicato Livre dos Pescadores e Profissões Afins; Sindicato Nacional dos Profissionais da Indústria e Comércio do Calçado, Malas e Afins e Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (STSS) são as outras sete organizações que subscrevem a Declaração “A Paz necessária é possível desde que se respeite o direito internacional!”

Os responsáveis máximos das organizações referem que os seus associados foram auscultados antes da subscrição do documento.

“A maioria dos trabalhadores não está de acordo com a posição da INTER”, diz Fernanda Moreira, presidente do Sindicato do Calçado.

Em nove pontos, a declaração deixa claro que a invasão da Ucrânia pela Rússia foi uma ação militar contra um país independente e soberano, que viola a sua integridade territorial, o Direito Internacional e a Carta das Nações Unidas. Uma ação imperialista e como tal, tem de ser combatida em nome da paz, da sua independência e liberdade.

Para os subscritores, “qualquer organização que não condene esta ação militar da Rússia, branqueia, desculpabiliza e dá cobertura a uma ação impossível de aceitar: a invasão de um estado independente e soberano por outro Estado”.

No documento admitem que na Ucrânia também há um conjunto de situações que “ferem os princípios da Liberdade e Democracia que devem ser observadas atentamente, mas que jamais podem ser usadas como justificativas ou desculpabilizadoras da agressão militar da Rússia à Ucrânia”.

Os sindicatos – seis com direções socialistas e dois, do Bloco de Esquerda – frisam que a Paz é necessária e possível. E por isso, pedem o empenhamento das Nações Unidas e muito especialmente do secretário-geral, António Guterres, para que “se encontrem os mecanismos e as soluções que respeitem e integrem os direitos de todas as partes, em especial do Povo e dos trabalhadores ucranianos”.

Outras consequências do conflito a nível mundial e estrutural a que é preciso dar atenção é ao previsível agravamento da crise climática e por outro lado, ao aumento dos orçamentos militares, deixando para trás as respostas sociais, que muito provavelmente irão sofrer cortes, referiu Carlos Trindade, ex-dirigente socialista da CGTP e atual presidente da assembleia-geral do STAD.

CGTP rompe com 50 anos de história e com o programa

Os sindicatos signatários afirmam que esta é uma declaração que “está em linha com todo o passado de mais de 50 anos de luta da CGTP pela Paz e Solidariedade com os trabalhadores de todo o mundo.

Carlos Trindade vai mais longe e frisa que “lendo o Programa de Ação da CGTP, aprovado no último Congresso da central, realizado em fevereiro de 2020, quem tem posições coerentes com o documento, somos nós oito (sindicatos): a solidariedade com os povos está lá expressa de forma clara e quem expressa solidariedade com um povo que foi invadido são estes sindicatos. Assim como quem condena com clareza a ação do invasor. É a nossa interpretação e pensamos que estamos em linha com um passado de 50 anos da Inter”.

Por isso, o sindicalista diz que não espera nenhuma reação negativa da maioria comunista.

Admite que este tipo de posição assumida publicamente é “inabitual” e até “inédita”, mas tem o sentido de afirmar que dentro da CGTP há democracia.

“Se se puser em causa a Democracia, não será pela nossa posição. E é no exercício da Democracia que estas organizações sindicais tomam esta posição. Ponto final. Certamente que será com esta interpretação que a maioria (comunista) da CGTP irá analisar esta posição”, diz, apesar de deixar implícita alguma dúvida.

Por seu turno, Fátima Carvalho espera que este seja um contributo para que a central mude e adote uma posição mais clara. “Nós é que não mudamos a nossa opinião, garante Carlos Trindade”.

A declaração seguiu para a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, ao mesmo tempo que estava a ser apresentada publicamente.

Não há rutura com a CGTP, há opiniões divergentes

A questão da guerra na Ucrânia é apenas mais uma para aumentar o clima de tensão entre a maioria comunista e as minorias socialista, bloquista, independente e católica na vida interna da CGTP.

Por exemplo, há dois anos que os membros da corrente socialista não participam nas reuniões do Conselho Nacional. Foi a resposta que encontraram face ao que consideram ser um ignorar das suas propostas por parte da direção liderada por Isabel Camarinha, que nem chegavam a ser entregues aos conselheiros. Denunciam a alegada falta de democracia interna.

Mas, na conferência de imprensa, Carlos Trindade sublinhou que a questão da Ucrânia não tem nada a ver com essas divergências e “agora não é altura de as expressar e dizer o que está a funcionar mal dentro da Intersindical”.

E garante que, apesar das diferenças e divergências “que não escamoteamos”, os dirigentes continuam na CGTP e a participar ativamente nas ações da central sindical.

A última foi esta quinta-feira, uma manifestação nacional, com desfile de milhares de pessoas do Marquês de Pombal para a Assembleia da República, em defesa do aumento dos salários e pensões, contra o aumento do custo de vida e retirada de direitos aos trabalhadores.