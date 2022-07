Temperaturas elevadas podem ser "problema grave" para as uvas

O presidente da Comissão Vitivinícola Regional (CVR) do Dão, Arlindo Cunha, disse, à agência Lusa, que as temperaturas elevadas que estão previstas a partir deste sábado podem ser um "problema grave" para as uvas.

"As previsões apontam para que, a partir de hoje, e durante três a quatro dias, as temperaturas possam andar entre os 39 e os 45 graus. Isso é brutal", alertou Arlindo Cunha.

De acordo com este responsável, estes valores são "muito stressantes para as plantas". "Os produtores que já fizeram a desfolha, por exemplo, podem ter problemas graves com isso. Estamos todos muito, mas mesmo muito preocupados. Vamos ver o que vai acontecer", reagiu.