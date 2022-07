Treze feridos ligeiros no grande incêndio de Ourém

Trezes pessoas sofreram esta sexta-feira ferimentos ligeiros no combate ao incêndio que lavra desde ontem no concelho de Ourém, disse à Renascença fonte do CDOS de Santarém.

Os feridos são 11 bombeiros e dois civis, que tiveram que ser assistidos devido a inalação de fumo e exaustão.

O incêndio de Ourém, que já chegou a Leiria, teve início pelas 16h30 de quinta-feira.

Pelas 18h00 desta sexta-feira, estavam a combater as chamas 549 bombeiros, apoiados por 159 viaturas e seis meios aéreos.

O presidente da Câmara de Ourém disse esta sexta-feira que a situação “está muito complicada”. "As casas estão no meio da floresta e muito dispersas”, afirmou Luís Albuquerque, à agência Lusa.

Adiantando que a preocupação é proteger casas, Luís Albuquerque disse pelas 16h45 que, embora o vento agora esteja mais calmo, a sua intensidade, meia hora antes, “foi suficiente para fazer novas projeções”.

À população, o presidente do Município de Ourém pede calma, garantindo que os meios estão no local para combater o incêndio e proteger pessoas e bens.