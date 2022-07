Site informa grávidas sobre urgências abertas em todo o país

O Portal do SNS disponibiliza um motor de busca com os horários de funcionamento dos Serviços de Urgência Ginecológica/Obstétrica e Blocos de Partos em todo o país.

Esta ferramenta permite que os cidadãos tenham acesso à informação sobre quais os hospitais com Urgências de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos em cada distrito, com a informação do horário de funcionamento previsto em cada dia da semana.

A informação sobre os horários de funcionamento é atualizada semanalmente (às segundas-feiras), sendo revista todas as sextas-feiras.

Apesar disso, aconselha-se os utentes a consultarem o motor de busca antes de se deslocarem aos serviços de saúde.