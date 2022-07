Sempre a subir até ao top das escolas públicas. Em Mortágua "nenhum aluno fica para trás"

Veja também:

“‘Thus e Furthermore’, os conectores frásicos são importantíssimos”, explica Carla Assis, professora de Inglês na Escola Secundária Dr. João Lopes de Morais, desde 1998. Sempre disponível para dar aulas de apoio extracurriculares.



A docente de 51 anos é abordada à saída da escola por Lourenço Gomes, 17 anos, no 12.º ano, da área de Ciências. Já não tem aulas, mas a escola permite que continue a ter aulas de apoio a Inglês.

“Todo o apoio que damos aos alunos não é só nas vésperas de exames, é muita proximidade. O acompanhamento do pessoal não docente, dos encarregados de educação, trabalhamos em rede. Damos aulas de apoio, com reforço, preparação direcionada, para a prova de Inglês. É um processo. A prova oral, intimida alguns alunos até por questão da própria personalidade, simulamos agora e sentem-se mais descontraídos”, exemplifica a docente da Escola Secundária Dr. João Lopes de Morais, segunda pública mais bem classificada no Ranking das Escolas de 2021.

Carla Assis não se mostra surpreendida perante os bons resultados obtidos no ano de 2020/2021. “É um grande orgulho, não me surpreende, porque conheço de perto o trabalho nesta escola”, assume, em uníssono, com o aluno Lourenço Gomes. “É sempre uma boa notícia. O segredo é o trabalho árduo e nunca perder a fé, independentemente das circunstâncias, esperar sempre uma luz”, defende.

Professores disponibilizam horas para revisão de matéria

“Bom dia D. Margarida”, entra de rompante na escola Catarina Almeida, 17 anos, aluna do 12.º ano, da área de Humanidades, cumprimentando as assistentes operacionais com um sorriso largo.

Ao saber que a Escola Secundária Dr. João Lopes de Morais é a segunda pública mais bem classificada no ranking das escolas, Catarina também não mostra surpresa.

“Não duvido das nossas capacidades. As notas foram boas, os professores são bons. Ao longo dos três anos tive sempre a mesma professora, é bom para mantermos o ritmo e os mesmos métodos de trabalho, temos sempre apoios, uma hora de apoio a cada disciplina de exame, a Português, História e quando há o fim das aulas, os professores disponibilizam-nos horas para revisão de matéria”, conta a aluna.

“E isso é fundamental, estamos acompanhados. Não estudamos por conta própria. Desde o 10.º ano é logo a aposta e é incrível.”

Com média de 15 valores, Catarina sonha ser professora: “Quero seguir o ensino, fui delegada de turma e estive no conselho pedagógico e gostava das temáticas faladas, ajudar os alunos a ultrapassar as barreiras, desde pequena que dizia que queria ser professora primária, sempre ajudei os meus colegas nas áreas que não sabiam e eles ajudam-me a mim”.