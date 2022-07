Ranking das Escolas 2021. Alunos da Soares dos Reis foram os melhores a subir notas

José Caldas considera que a oferta educativa da sua escola “é uma oferta com sucesso e fundamental no país”, pois forma quem “vai trabalhar no design de produto, no design de comunicação, na produção artística, no audiovisual, na fotografia, no cinema, no multimédia, na animação 2D/3D”. “São áreas que não encontram em todo o lado e que são fundamentais para o nosso dia a dia”, reforça.

“Têm 40 horas de aulas semanais no 12.º, não têm 22, como os alunos curso científico-humanístico”, descreve o professor, lembrando ainda que “gastam, em média, duas horas de viagem por dia, porque muitos dos nossos alunos vivem fora da cidade do Porto”, dada a falta de oferta de ensino artístico.

Nesta escola, com quase mil alunos e uma das primeiras a ser renovada pela Parque Escolar, com “excelentes instalações técnicas”, os alunos partem “numa posição desvantajosa”, diz o professor.

“É o segundo ano que estamos nesta lista, ficamos satisfeitos se os resultados são melhores do que comparados com outros, mas não é uma preocupação nossa”, diz à Renascença o diretor da escola, José Caldas.

A Escola Artística Soares dos Reis, no Porto, foi o estabelecimento de ensino que mais viu subir as notas dos exames dos seus alunos. Segundo os dados do ranking das escolas de 2021 , com mais de 100 exames feitos, critério seguido pela Renascença , este estabelecimento de ensino viu a média dos exames no secundário subir de 10,83 para 11,56, disparando na tabela do 472.º para 179.º lugar no espaço de um ano.

Apesar da exigência escolar, este é um estabelecimento de ensino com “uma procura acima da capacidade de acolhimento”, tendo todos os anos uma “lista de espera extensa”, assegura o diretor.

Já quanto aos professores, José Caldas diz que a escola, sendo no centro do Porto, é “bastante procurada” e sempre que abrem vagas têm candidatos para preenchê-las. Ainda assim, reconhece que “nem sempre foi possível contratar um docente ao primeiro concurso” e que já começam “a sentir essa falta de professores”.

A Soares dos Reis, onde quase 30% dos alunos vêm de famílias com dificuldades económicas, é também uma “escola de referência para o ensino bilingue na área dos surdos”, destaca o diretor.

Os bons resultados escolares atingidos no Secundário têm depois reflexo no restante percurso escolar, sublinha José Caldas.

“Além de termos alunos que concorrem às universidades portuguesas nas suas áreas artísticas e com bom sucesso, em arquitetura, artes plásticas, no audiovisual, no cinema, no design de produto, também há alunos que procuram o ensino superior no estrangeiro”, assegura, revelando que “todos os anos temos universidades estrangeiras que vêm divulgar as suas formações, os seus cursos e as condições de estudo que lá oferecem”.

Médias a descer no pós-pandemia

Depois de, em 2020, os exames terem sido condicionados pelo estalar da pandemia, em 2021 as provas recuperaram parcialmente o grau de dificuldade habitual da era anterior à Covid-19. A retoma fez-se sentir nas médias e quase todas as escolas do ranking perderam pontos nas notas.

Houve apenas três escolas que escaparam a esta tendência: a Escola Artística Soares do Reis viu as suas médias subir menos de um ponto (0,73); a Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar da Calheta subiu quatro centésimas; e a Escola Artística António Arroio subiu duas décimas.

As restantes 456 escolas que fazem parte da lista elaborada pela Renascença (mais de 100 exames) viram as médias encolher entre 0,26 e 3,35.