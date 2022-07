​Melhor escola pública coloca 28 alunos por ano no curso de Medicina

Veja também:

No Ranking anual que a Renascença está a divulgar esta sexta-feira, a escola pública que aparece em melhor posição é a Secundária Alves Martins, em Viseu. No espaço de um ano, subiu quase 20 lugares na tabela e está agora na 35.ª posição, com uma média de 13,10 valores nos exames.



No entanto, os bons resultados da escola não são do último ano. À Renascença, o diretor Adelino Pinto recorda alguns dos feitos dos alunos.

“Nos últimos dois alunos entraram 12/14 alunos no curso de Engenharia Aeroespacial. No curso de Medicina, no ano passado entraram 36 alunos e, nos últimos 10 anos, têm entrado, em média, 28 alunos”, descreve o diretor.

Não se fica por aqui no desfiar dos bons resultados: “o ano passado tivemos 101 alunos com 18, 19 ou 20 no exame de Matemática e a Físico-Química foram 36”.