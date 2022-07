Rosário Farmhouse vai presidir ao Comité Diretor para os Direitos da Criança do Conselho da Europa

A presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ), Rosário Farmhouse, é a nova presidente do Comité Diretor para os Direitos da Criança do Conselho da Europa (CDENF). Foi também eleita presidente do Bureau deste Comité.

A eleição, por unanimidade, teve lugar no decurso da quinta reunião plenária do CDENF, que opera sob a égide do Comité de Ministros do Conselho da Europa, orientando o trabalho intergovernamental no domínio dos direitos da criança e aconselhando o Comité de Ministros quanto às ações adequadas a tomar no seu âmbito de competências.

Rosário Farmhouse vai acumular as novas funções com as de representante de Portugal neste fórum, as quais desempenha desde janeiro de 2020.

A presidente da CNPDPC cumpriu um segundo mandato enquanto vice-presidente do CDENF e do Bureau, em resultado da eleição de maio de 2021.