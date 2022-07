Morreu o jornalista Pereira Caldas, que lançou a área digital da Renascença

Morreu o jornalista Adriano Pereira Caldas, funcionário da Renascença durante quase 40 anos.

Pereira Caldas nasceu em Lisboa, em 1941. Começou a trabalhar na Renascença em 1970, mas foi para Moçambique no ano seguinte, para cumprir o serviço militar.

Regressou à Emissora Católica Portuguesa em 1974. Então, já em plena crise pós-25 de Abril, quando a estação foi devolvida à Igreja e retomou a programação normal, em 1976, entrou para o seu quadro redatorial, onde assumiu as funções de chefe de redação adjunto.

Em 1999, destacou-se no lançamento da área digital da Renascença, colaborando com a formação do primeiro grupo de jornalistas.