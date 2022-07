Instaurados 12 processos disciplinares a escolas que inflacionam notas

A Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) interveio preventivamente em 78 instituições de ensino ao longo do ano letivo 2021/2022, de forma “a promover a melhoria das práticas de avaliação”.

Foram alvo dos inspetores 66 escolas públicas e 12 colégios, tendo sido instruídos 6 processos de inquérito que deram origem a 12 processos disciplinares, segundo avançou à Renascença, o Ministério da Educação.

Todos os processos estão em fase de instrução. Segundo o Ministério de João Costa, “na maior parte dos casos, o objeto dos processos consistiu na falta de rigor na aplicação dos critérios de avaliação das disciplinas do Ensino Secundário”.

Ainda de acordo com a tutela, o trabalho dos inspetores da IGEC desenvolve-se através de diversas intervenções nos estabelecimentos de ensino, procedendo “a análise documental, entrevistas a docentes e a diretores e aplicação de questionários online a alunos”.

Em 2020 e 2021, por causa da pandemia de Covid-19, foram alteradas as regras de conclusão do ensino secundário, pelo que a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) não calculou o indicador de “alinhamento de notas” (os exames só foram feitos pelos alunos que querem prosseguir estudos), que habitualmente divulgava por altura dos rankings.

Este indicador media a consistência entre as notas dadas aos alunos pelos seus professores e as que os alunos conseguiam ter nos exames nacionais do ensino secundário.

Na análise feita desde 2009, havia nove escolas, todas no norte do país, que ao longo de mais de dez anos, tinham dado sempre notas internas mais altas do que aquelas que os alunos conseguiam tirar nos exames. Só uma era pública. Três eram do distrito de Braga: a Escola Secundária de Fafe, Colégio D. Diogo de Sousa e Externato Carvalho Araújo (cidade de Baga) e seis do distrito do Porto: Externato Camões e Colégio Paulo VI (ambos em Gondomar), Colégios D. Duarte, Luso-Francês e Ribadouro (os três na cidade do Porto) e o Colégio da Trofa.