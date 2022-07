Falta de médicos de família em Aveiro leva PCP a questionar Governo

O deputado do PCP João Dias questionou o Governo sobre a falta de médicos de família no concelho de Aveiro, onde, segundo o parlamentar, existem mais de cinco mil utentes sem médico de família.

Numa pergunta a que a agência Lusa teve hoje acesso, o deputado comunista diz que o Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Baixo Vouga, que abrange 11 concelhos, incluindo Aveiro, tem 18 ficheiros sem médico de família, o que corresponde a cerca de 37 mil utentes sem médico.

Apesar das necessidades apuradas no ACeS do Baixo Vouga serem "manifestamente superiores", João Dias diz que apenas foram abertas, cinco vagas para a especialidade de medicina geral e familiar para todo o agrupamento.

No mesmo documento, o parlamentar refere que no concelho de Aveiro existem 5.008 utentes que atualmente não contam com médico de família, o que corresponde à necessidade de contratação de quatro médicos.

“A solução para este problema não pode passar pela sobrecarga dos atuais profissionais de saúde”, sustentou.

Na pergunta dirigida à ministra da Saúde, João Dias defende que são necessárias medidas concretas de defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS), garante de igualdade entre todos os cidadãos no acesso à saúde.

“É urgente a contratação e fixação de profissionais de saúde no SNS, nomeadamente pela valorização de carreiras e remunerações, a implementação da dedicação exclusiva, a atribuição de médico e enfermeiro de família a todos os utentes, a recuperação das listas de espera”, defendeu.

Neste âmbito, o deputado quer saber que medidas pretende o Governo tomar para suprir as necessidades existentes e se vai concretizar as soluções para salvar o SNS ou vai ser responsável pelo seu desmantelamento e pelas desigualdades sociais no acesso à saúde.