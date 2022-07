Empresário Mário Ferreira constituído arguido na "Operação Ferry"

Mário Ferreira foi constituído arguido no caso do negócio do navio Atlântida, um dia depois das buscas feitas pelas autoridades na empresa Douro Azul, confirmou a Renascença juntou de fonte judicial esta quinta-feira.

“Os factos sob investigação, que motivaram a instauração do processo em causa, reportam-se aos anos de 2014 a 2016 e consubstanciam-se numa transação efetuada com recurso a outra jurisdição, de modo a diminuir os lucros tributáveis em Portugal. Este procedimento terá visado, essencialmente, reduzir os montantes a pagar, em sede de IRC, bem como camuflar uma eventual distribuição dos lucros obtidos”, lê-se num comunicado da Autoridade Tributária e Aduaneira.

A AT conclui a nota referindo que “na sequência da operação foi constituído um arguido”.