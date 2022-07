Dois detidos em operação de combate à fraude no SNS

Duas pessoas foram detidas pela Polícia Judiciária numa operação de combate à fraude no Serviço Nacional de Saúde (SNS), quarta-feira, no Alentejo.

A operação decorreu no decurso de um inquérito tutelado pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Ourique e com a colaboração do Infarmed.

Segundo a nota enviada à redação foram realizadas cinco buscas (domiciliárias e não domiciliárias), “tendo sido detidas duas pessoas, que exercem atividades profissionais no sistema de saúde”.



Em causa os crimes de burla qualificada e falsificação ou contrafação de documento, “com vista à obtenção do recebimento de comparticipações elevadas, indevidas, pelo Serviço Nacional de Saúde, através da emissão de receituário médico fraudulento”.

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.