A PSP deteve, entre a noite de quarta-feira e esta quinta-feira de manhã, 18 pessoas no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga no Grande Porto, tendo apreendido "estupefacientes, viaturas e armas", adiantou fonte daquela polícia.

Segundo fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP, a operação "começou ao final do dia de quarta-feira e ainda está a decorrer".



A mesma fonte referiu que as diligências "estão a incidir na zona de Matosinhos, mas estendem-se a toda a área do Grande Porto".