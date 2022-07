Comprimidos contra a enxaqueca? Cirurgia "de recuperação fácil" pode ajudar

Em quatro anos, quatro pessoas seguidas no Centro Hospitalar e Universitário de São João, no Porto, submeteram-se a um procedimento cirúrgico para o tratamento da enxaqueca e em todos os casos o “feedback [foi] muito positivo”.

É o que garante o cirurgião plástico António Costa Ferreira, em entrevista à Renascença. “Aliás, os resultados obtidos estão em linha com a experiência acumulada a nível global, em que a modalidade terapêutica é usada com bastante frequência e mais divulgada do que no meio médico português.”

Ainda assim, lamenta o também professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), continua a existir alguma “resistência” da comunidade médica ao procedimento.

“Há uma certa resistência à mudança e a assumir que poderá haver aqui uma potencial opção terapêutica para os doentes nos quais o tratamento medicamentoso não está a ser eficiente ou tolerado”, aponta.

O procedimento cirúrgico passa por identificar e interromper os “mecanismos de irritação” de um ou mais nervos localizados no exterior do crânio que podem contribuir para a enxaqueca através de “técnicas minimamente invasivas”, explica o cirurgião.