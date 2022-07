Cerca de 400 operacionais combatem fogo no Tramagal

O incêndio que deflagrou às 18h10 numa zona de mato e eucaliptal em Tramagal, no concelho de Abrantes (Santarém), continua ativo, com mais de 300 operacionais no combate às chamas, segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC).

Pouco antes da 01h00, estavam mobilizados 393 operacionais apoiados por 122 veículos.

A expectativa dos bombeiros é que as chamas possam estar dominadas entre as 02h00 e as 03h00 de quinta-feira.

Esta quarta-feira chegaram a estar também nove meio aéreos ao início da noite.

Segundo a Proteção Civil, não há casas em perigo.