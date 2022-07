​Renascença divulga Ranking das Escolas à meia-noite de quinta-feira

A Renascença vai divulgar o Ranking das escolas de 2021, onde poderá ficar a saber quais as melhores e as piores escolas secundárias com base nas notas dos exames nacionais divulgadas pelo Ministério da Educação.



Com o recurso a uma infografia interativa, facilmente pode pesquisar ou filtrar para encontrar as escolas/colégios do seu interesse, com acesso a informação sobre cada uma das instituições de ensino, nomeadamente as médias nos exames das disciplinas mais concorridas e os dados de contexto.

A Renascença considera apenas as escolas onde se realizaram 100 ou mais exames no conjunto dos oito mais concorridos (Matemática A, Matemática aplicada às Ciências Sociais, Português, Biologia e Geologia, Física e Química, História, Filosofia e Geografia).

Ao mesmo tempo, a Renascença vai publicar o “Ranking de Sucesso”, onde pode ficar a saber quais as escolas secundárias que mais contribuíram para melhorar o desempenho dos seus alunos.

Aqui é tido em conta o chamado “indicador de percurso direto de sucesso”, que permite conhecer a percentagem de alunos, que numa escola completou o ciclo de ensino sem chumbos, comparando-a depois com colegas nacionais que à partida tinham desempenhos semelhantes no início do ciclo de estudos.

O Ministério da Educação disponibilizou ainda dados relativos ao ensino profissional, que permitem conhecer, por exemplo, a percentagem de alunos que consegue terminar os estudos nos três anos, ou seja, sem chumbos.

É possível também comparar esse indicador com a média nacional, para alunos com um perfil semelhante à entrada do secundário profissional. Fique também a conhecer os cursos mais populares neste tipo de ensino.

Conte ainda com reportagens e opinião para ler aqui e ouvir ao longo do dia na Renascença.

Em 2021, pelo segundo ano consecutivo foram canceladas as provas finais do 9.º ano do ensino básico, por causa da pandemia de Covid-19, razão pela qual não foi elaborado o ranking deste nível de ensino.