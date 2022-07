Ministra dá "feedback positivo" a nova especialidade de Medicina de Urgência

A ministra da Saúde está aberta a uma eventual “nova especialidade médica”, apresentada, esta quarta-feira, pela Ordem dos Médicos (OM).

O bastonário da OM, Miguel Guimarães, deu a conhecer a Marta Temido, uma proposta para a criação de uma nova especialidade: Medicina de Urgência e Emergência.

“Tivemos um feedback positivo”, da ministra, revelou aos jornalistas o bastonário, lembrando, contudo, que “a decisão vai ser sempre da Assembleia de Representantes”.

Miguel Guimarães sublinhou a importância desta área, destacando que a formação médica passa, sobretudo, pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“O berço da formação em Portugal está no SNS”, salientou.

“Eu diria que uma das partes do SNS é, de facto, a existência da formação médica especializada e, por isso, é importante que a senhora ministra, aqui também, diga o que pensa sobre isto, o que acha em termos da evolução da própria medicina”, acrescentou, Miguel Guimarães.

Na Europa, recorde-se, apenas cincos países, entre os quais Portugal, não têm esta especialidade.

Atualmente, no nosso país, as equipas de urgência dos hospitais têm a participação de especialistas de várias áreas, consideradas especialidades base do serviço de urgência, a Medicina Interna e a Cirurgia Geral.