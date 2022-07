Gasóleo profissional extraordinário permite redução de 17 cêntimos até agosto

Na sua intervenção, António Costa destacou em especial uma: "No que diz respeito aos transportes de mercadorias, reduziu-se em 50% o IUC dos pesados, procedeu-se a um aumento do limite anual do gasóleo profissional e foi concedido um apoio financeiro extraordinário de 54 milhões de euros".

De acordo com o primeiro-ministro, o país está perante uma inflação importada, fruto da pandemia, agravada pela guerra da Rússia contra a Ucrânia, que exige medidas de natureza global e medidas à escala da União Europeia, que atuem sobre as causas dos aumentos de preços".

António Costa falava na abertura do debate da moção de censura do Chega ao Governo, na Assembleia da República, na parte do seu discurso que dedicou ao combate à inflação.

António Costa advogou que os primeiros 15 dias de aplicação do mecanismo ibérico que Portugal negociou com a Comissão Europeia para o mercado de venda livre tiveram já resultados. "Em cada um destes 15 dias houve uma redução do custo do megawatt hora, de no mínimo 10 euros e no máximo de 104,42 euros hoje atingido", apontou.

Mecanismo ibérico poupou 14% do custo da eletricidade

De acordo com o líder do executivo, "em média, nestes quinze dias, o mecanismo ibérico permitiu uma poupança de 14% no custo da eletricidade paga pelas famílias e pelas empresas expostas ao mercado de venda livre.

"Em Portugal, em apenas 15 dias de aplicação, a fatura reduziu-se em 27 milhões de euros", completou.

Relativamente aos combustíveis, em resultado das medidas que adotadas pelo Governo, António Costa sustentou que os portugueses pagam hoje, num depósito de 50 litros, "menos 16 euros na gasolina e menos 14 euros no gasóleo do que pagariam se nada tivéssemos feito".

Impostos sobre combustíveis baixou 18%

"Em Portugal, entre outubro e junho, a carga fiscal sobre os combustíveis já baixou 18 pontos percentuais. Hoje, sem o conjunto destas medidas, os portugueses pagariam mais 28 cêntimos por litro de gasóleo e mais 32 cêntimos por litro de gasolina", estimou.