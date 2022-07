O incêndio ocorreu no último andar de um prédio na Rua 1.º de Maio no Dafundo, Algés. No apartamento do 3.º andar vivia um idoso que saiu ileso.

Os moradores foram retirados e não há informação de feridos.

Testemunhas no local dizem que ouviram uma explosão antes do incêndio.



[em atualização]