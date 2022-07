Vem aí noites tropicais e temperaturas que podem atingir os 40 graus

As temperaturas vão subir a partir de quarta-feira em Portugal continental, podendo atingir os 40 graus em algumas regiões, levando a um aumento significativo do perigo de incêndio rural.

"Para hoje e amanhã [quarta-feira] as temperaturas máximas vão estar entre os 25 e os 35 graus, mais elevadas no interior, e as mínimas entre os 15 e os 20 graus, mas a partir de quinta-feira temos uma situação diferente com um aumento da temperatura para valores entre os 35 e os 40, podendo ser superiores em alguns locais principalmente no Vale do Tejo, interior do Alentejo, Algarve e sotavento algarvio", adiantou o meteorologista Bruno Café, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A partir de quarta-feira, um "fluxo do quadrante leste na circulação de um anticiclone localizado a nordeste dos Açores, estendendo-se em crista até à Europa Central, transportará uma massa de ar quente e seco sobre o território do continente".

"Além das máximas, vamos ter igualmente uma subida das mínimas associadas a noites tropicais, ou seja acima dos 20 graus em alguns locais como o Algarve, terras altas e Vale do Tejo", disse.

Quatro distritos sob aviso amarelo



Segundo Bruno Café, estas condições meteorológicas associadas também a valores baixos da humidade relativa do ar, vão causar um aumento significativo do perigo de incêndio rural para os próximos dias.

De acordo com o meteorologista, esta situação de tempo quente, com temperaturas elevadas deverá manter-se, pelo menos, até meio do mês.

Bruno Café disse ainda que para esta terça e quarta-feira existem condições de instabilidade devido a uma depressão, pelo que está prevista a ocorrência de aguaceiros e trovoada nas regiões Norte e Centro, em especial no interior.

Os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda estão sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes de granizo e acompanhados de trovoada e rajadas de vento forte.

O aviso vai estar em vigor entre as 14h00 e as 21h00 desta terça-feira.